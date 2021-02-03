Дмитрий Живоглядов получил травму на сборе «Локомотива» в Испании

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов получил повреждение на сборе команды в Испании, сообщает официальный сайт «железнодорожников».



Футболист травмировал голеностоп. Срок восстановления Живоглядова составит две недели. В нынешнем сезоне Живоглядов принял участие в 16 встречах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи.

Второй сбор команды продлится до 15 февраля, «Локомотив» проведёт шесть контрольных матчей. 4 февраля московский коллектив сыграет с «Краснодаром», 5 февраля – с «Эстерсундом», 9 февраля – с «Краснодаром-2», 11 февраля – вновь с «Краснодаром», 14 февраля – с тбилисским «Локомотивом», а 14 февраля – с «Ростовом».

«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяет 5 очков. В первом матче после зимней паузы «железнодорожники» сыграют на своём поле с ЦСКА. Встреча пройдёт 27 февраля.