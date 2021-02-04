Асхабадзе назвал кощунством проведение матча «Иртыш» – «Факел»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», поделился мнением о матче с «Иртышом», который был задержан почти на час.

«Матч «Иртыш» – «Факел». Эту игру просто нельзя было проводить. Манеж не соответствовал требованиям. Там было нечем дышать. Все на это жалуются, но ничего не меняется. Кроме того, там ещё не обеспечили безопасность – не было ЧОПа. Матч задержали на 57 минут. Спустя час присудили бы техническое поражение. За три минуты до этого момента матч решили провести.

По мне – кощунство. Мало того что дышать нечем и ЧОПа нет, так ещё был нарушен весь регламент по ковиду. Зрители сидели без ограничений и брали мячи руками. Допуск осуществлялся без масок и без проверки температуры. Всё это урегулировали делегаты ФНЛ за 57 минут. Хотя я знаю, что невозможно за час решить столько проблем.

Да, я говорил с президентом ФНЛ. Я прямо онлайн созванивался и говорил, что получаю информацию от нашего доктора. Понятно, что всё-всё-всё по ковиду соблюсти невозможно. Я говорю не про то, что кто-то из зрителей снял маску. Речь о том, что был перебор всего в манеже, где дышать тяжело. Вот у Красноярска топовый манеж с нормальной вентиляцией и хорошим газоном. В Омске газон неудовлетворительный.

Наш врач сказал: «Роман Гурамович, я вас уверяю, мы прилетим домой, и большинство игроков будут заболевшими. Не дай бог, конечно». И теперь получается, что Брянск наказывают за историю с подлогом и три очка присуждают как раз «Иртышу», который нас обходит из-за этого решения. После матча в Омске из игроков основы никто не заболел, но 1-2 человека из запаса – да", — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».