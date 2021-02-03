«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» и продлил серию побед в АПЛ до девяти матчей

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 3-й минуте матча. Вратарь хозяев Ник Поуп отразил удар полузащитника «горожан» Бернарду Силвы, мяч отлетел прямо на нападающего гостей Габриэла Жезуса, и он в падении головой отправил мяч в ворота.

Видео гола Габриэла Жезуса

На 38-й минуте Илкай Гюндоган прострелил во вратарскую «Бёрнли», где оборона хозяев не уследила за Рахимом Стерлингом, который без проблем направил мяч в сетку ворот.

Видео гола Рахима Стерлинга

Это девятая подряд победа подопечных Хосепа Гвардиолы в текущем розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Сити» в 21 матче набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (22) — на 15-м месте.