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«Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/4 финала Кубка Германии

«Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/4 финала Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вольфсбург» принимал «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 40-й минуте встречи главный арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти в ворота «Шальке», однако нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст не сумел реализовать 11-метровый удар. Через несколько секунд Вегорст забил гол.

В другом матче 1/8 финала Кубка Германия «РБ Лейпциг» встречался с «Бохумом». Встреча, прошедшая на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Таким образом, «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в следующую стадию турнира, а «Шальке» и «Бохум» завершили выступления в Кубке Германии.

Кубок Германии. 1/8 финала
03 февраля 2021, среда. 20:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Вегорст – 40'
Кубок Германии. 1/8 финала
03 февраля 2021, среда. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Айдара – 10'   2:0 Забитцер – 45+1' (пен)   3:0 Поульсен – 66'   4:0 Поульсен – 75'
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