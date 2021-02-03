«Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/4 финала Кубка Германии
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вольфсбург» принимал «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 40-й минуте встречи главный арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти в ворота «Шальке», однако нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст не сумел реализовать 11-метровый удар. Через несколько секунд Вегорст забил гол.
В другом матче 1/8 финала Кубка Германия «РБ Лейпциг» встречался с «Бохумом». Встреча, прошедшая на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Таким образом, «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в следующую стадию турнира, а «Шальке» и «Бохум» завершили выступления в Кубке Германии.
Кубок Германии. 1/8 финала
03 февраля 2021, среда. 20:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Вегорст – 40'
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:28
-
22:17
-
22:03
-
21:52
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
21:07
-
21:04
-
21:01
-
20:50
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам