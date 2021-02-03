«Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/4 финала Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вольфсбург» принимал «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 40-й минуте встречи главный арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти в ворота «Шальке», однако нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст не сумел реализовать 11-метровый удар. Через несколько секунд Вегорст забил гол.



В другом матче 1/8 финала Кубка Германия «РБ Лейпциг» встречался с «Бохумом». Встреча, прошедшая на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Таким образом, «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» вышли в следующую стадию турнира, а «Шальке» и «Бохум» завершили выступления в Кубке Германии.