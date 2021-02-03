Корреа: Месси знает, что для него двери «Атлетико» всегда открыты

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал возможный уход форварда «Барселоны» Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Когда он говорил об уходе раньше, парни сказали ему, что «Атлетико» следит за ситуацией. Месси знает, что для него наши двери открыты. Кто бы ни хотел, чтобы Месси был в твоей команде?!

Если Месси покинет чемпионат Испании, это будет серьёзной потерей для Ла Лиги. Правда, он соперник, который всегда нам забивает. Лионель продолжает оставаться лучшим футболистом и всегда им будет", — цитирует Корреа TycSports.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».