Карпов: советы братьев Березуцких практически всегда совпадают

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился впечатлениями от работы с тренерами Василием и Алексеем Березуцкими.
«Хотелось бы повзрослеть в футбольном плане. Приобрести больше опыта. Надеюсь, Василий Владимирович и Алексей Владимирович помогут моему профессиональному становлению, научат тому, чего не знаю. Буду их слушать. Василий Владимирович дольше работает с первой командой, суммарно я больше общался с ним. Но на данный момент подсказки обоих почти одинаковые, советы практически всегда совпадают», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.
Карпов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 3 февраля 2021
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