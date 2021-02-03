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Карпов: советы братьев Березуцких практически всегда совпадают

Карпов: советы братьев Березуцких практически всегда совпадают
Футбол / РПЛ 0
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился впечатлениями от работы с тренерами Василием и Алексеем Березуцкими.

«Хотелось бы повзрослеть в футбольном плане. Приобрести больше опыта. Надеюсь, Василий Владимирович и Алексей Владимирович помогут моему профессиональному становлению, научат тому, чего не знаю. Буду их слушать. Василий Владимирович дольше работает с первой командой, суммарно я больше общался с ним. Но на данный момент подсказки обоих почти одинаковые, советы практически всегда совпадают», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.

Карпов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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