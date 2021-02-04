Асхабадзе — о брянском «Динамо»: привести больных игроков на матч — это наглость

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», рассказал о беспределе, происходящем в ФНЛ.

«Кто занимается жестью в ФНЛ? Например, Брянск. Подделать ковидные справки и привести на игру больных игроков – беспредел. Это наглость, на тот момент все всё уже знали.

Судейство? Могу сказать, что в ФНЛ этих моментов с арбитрами раза в полтора больше, чем в РПЛ. Просто об этом столько не говорят, но ошибок очень много. А в ФНЛ надеемся, что судей РПЛ накажут и отправят работать к нам. Там будет хотя бы понятно, какие ошибки они допускают. Судьи объяснить смогут – с ним хотя бы поговорить можно. Условно, тренеру после матча.

В ФНЛ есть молодые арбитры, которые не судили на высоком уровне, и их работу невозможно понять. Человек просто не может сказать, почему он принимает то или иное решение. Это большая проблема, на которую особо не обращают внимания. Оговорюсь, что это не всех касается, но этот вопрос в ФНЛ стоит острее, чем в РПЛ.

Договорняки? Ну хватит. РФС показала, что готова расследовать и наказывать. Надеюсь, все поймут, что прецедент создан, и за этим вопросом следят. Честно скажу: работая год в ФНЛ, я не видел и не чувствовал договорняков. По поводу «Чайки» я узнал лишь из новостей. Я бы скорее говорил о жести в плане организации работы некоторых клубов", — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».

В ноябре 2020 года появилась информация о возможном участии в матче «Динамо-Брянск» — «Иртыш» (1:0) футболистов хозяев, имеющих положительный ПЦР-тест на коронавирус. Наставника брянского «Динамо» отстранили от футбола на год, а начальника Валерия Корнеева — пожизненно.