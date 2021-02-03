«Барселона» может организовать трансфер Агуэро, чтобы убедить Месси остаться

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Cadena Ser.
По информации источника, несколько кандидатов на пост президента каталонского клуба уже связались с окружением аргентинского футболиста. Отмечается, что Агуэро готов перейти в «Барселону». Действующий контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года, поэтому игрок может достаться каталонцам бесплатно, что важно, учитывая непростую экономическую ситуацию в клубе. Трансфер Агуэро в «Барселону» также может поспособствовать тому, что нападающий Лионель Месси решит остаться и продлить соглашение с каталонским клубом. Напомним, Агуэро и Месси дружат много лет.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».
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