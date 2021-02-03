Буффона во второй раз за сезон заподозрили в богохульстве

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон снова обвиняется в богохульстве, сообщает Corriere dello Sport.
42-летний вратарь некорректно выругался в начале первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (2:1), когда форвард миланцев Лаутаро Мартинес забил быстрый гол.
Сообщалось, что Буффон может быть дисквалифицирован за богохульство. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии завёл дело в отношении футболиста по подозрению в богохульном высказывании в матче 13-го тура Серии А с «Пармой». Видео этого эпизода не попало в трансляцию, но было размещено в социальных сетях.
Если богохульное высказывание Буффона подтвердится после экспертного анализа видеозаписей, то итальянца дисквалифицируют на один матч. Богохульство считается одним из самых серьёзных ругательств в итальянском языке.
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