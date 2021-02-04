Шкурин: нагрузки переношу тяжело, но сборы для того и существуют
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин прокомментировал результат товарищеского матча с «Ла-Унионом» (6:2).
«Хорошо, что выиграли, получили хорошую нагрузку. Плохо, что пропустили. Установка на матч для меня — играть агрессивно, прессинговать, бежать за спину, открываться, создавать пространство для инсайдов. Нагрузки переношу тяжело, как и все, наверное. Сборы для того и существуют, чтобы мы получили нагрузку и потом было проще в чемпионате.
Общаюсь со всеми ребятами в команде. Свободное время провожу один — нет сил на что-то, кроме как спать или полежать-посмотреть какой-то ролик на YouTube. Какой именно? Да неважно, лишь бы на фоне играло, чтобы с ума не сходить от одиночества», — сказал Шкурин в интервью пресс-службе ЦСКА.
ЦСКА разгромил «Ла-Унион» в товарищеском матче
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