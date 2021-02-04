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«Вест Хэм» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Джесси Лингарда

«Вест Хэм» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Джесси Лингарда
Футбол / Англия 0
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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 51-й минуте вингер гостей Саид Бенрахма вырезал отличную передачу на ход Томашу Соучеку. Чешский полузащитник убежал один на один с вратарём «Виллы» Эмилиано Мартинесом и пробил мимо него в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Томаша Соучека

Через пять минут новичок «Вест Хэма» Джесси Лингард получил мяч на линии вратарской и, обработав его, пробил в правый угол. Вратарь «Виллы» Эмилиано Мартинес зацепил мяч, однако тот всё равно влетел в ворота.

Видео гола Джесси Лингарда

На 81-й минуте капитан хозяев Джек Грилиш с правого фланга вырезал отличную передачу в штрафную на ход Олли Уоткинсу, который убежал от защитника «Вест Хэма» и пробил в касание под штангу.

Видео гола Олли Уоткинса

Однако через две минуты Джесси Лингард оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

Видео второго гола Джесси Лингарда в матче

«Вест Хэм Юнайтед», сыграв 22 матча, набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (32) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
03 февраля 2021, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 51'   0:2 Лингард – 56'   1:2 Уоткинс – 81'   1:3 Лингард – 83'
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