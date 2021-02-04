Бывший тренер «Анжи» возглавил пражскую «Спарту»
Пресс-служба пражской «Спарты» назвала имя нового главного тренера. Им стал 57-летний Павел Врба, ранее работавший в сборной Чехии и махачкалинском «Анжи».
«Бывший тренер сборной Чехии заменит уволенного Вацлава Котала. Врба возглавит первую команду на тренировке в четверг. Удачи, Павел!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спарты».
Последним местом работы Врбы был болгарский «Лудогорец». До этого Павел возглавлял пльзеньскую «Викторию». В махачкалинском «Анжи» чешский специалист работал в 2016 году. Врба пробыл в клубе полгода и покинул российскую команду после того, как сменился владелец махачкалинцев. Врба шесть раз удостаивался признания лучшим тренером Чехии (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
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