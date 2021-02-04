Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним» в матче Лиги 1

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ним». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария. На 36-й минуте хавбек Пабло Сарабия упрочил преимущество парижской команды в счёте. Результативную передачу отдал Ди Мария. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного.



«Пари Сен-Жермен» набрал 48 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (51). В тройку лидеров также входит «Лион» (49).