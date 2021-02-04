Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним» в матче Лиги 1
В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ним». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария. На 36-й минуте хавбек Пабло Сарабия упрочил преимущество парижской команды в счёте. Результативную передачу отдал Ди Мария. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного.
«Пари Сен-Жермен» набрал 48 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (51). В тройку лидеров также входит «Лион» (49).
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
01:45
-
01:30
-
01:07
-
01:06
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:39
-
00:25
-
00:12
-
00:04
- 3 февраля 2021
-
23:57
-
23:38
-
23:18
-
23:08
-
23:07
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:28
-
22:17
-
22:03
-
21:52
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
21:15
-
21:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам