«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Гранадой»

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» уступила «Барселоне». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:3.
На 33-й минуте счёт открыл полузащитник «Гранады» Кенеди. Умтити неожиданно подарил мяч на краю своей штрафной Соро, после чего последовал прострел во вратарскую и Кенеди отправил мяч точно в цель.
Второй гол хозяев забил Роберто Сольдадо. Гризманн ошибся с передачей у чужой штрафной, после чего последовал длинный пас на ход Сольдадо. Роберто от центра поля легко убежал от Умтити один на один и пробил мимо голкипера точно в цель.
На 88-й минуте Антуан Гризманн отыграл один мяч. Месси исполнил классную передачу на угол вратарской, откуда с лёта пробил Гризманн и мяч после курьёзного рикошета от штанги с вратарём залетел в ворота. В добавленное время Месси навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Гризманн сбросил головой мяч в центр и Альба ударом головой с линии вратарской отправил мяч в угол ворот. Уже в компенсированное время Жорди Альба сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. На 100-й минуте Гризманн оформил дубль и вывел сине-гранатовых вперёд. Спустя три минуты арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Феде Вико. На 108-й минуте Френки Де Йонг вновь вывел «Барселону» вперед. Окончательную точку в матче поставил Альба
Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Гранада» завершила участие в турнире.
В матче 1/8 финала «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» со счётом 2:1. На стадии 1/16 финала каталонская команда по итогам дополнительного времени одержала победу в матче с «Корнельей» (2:0). «Гранада» в 1/16 финала обыграла «Малагу» (2:1), в 1/8 финала разгромила «Навалькарнеро» (6:0).
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