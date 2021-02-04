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«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 28-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Ниццы», который успешно реализовал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу сравнял счёт. Через 4 минуты Бен-Йеддер оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд в счёте. Результативную передачу отдал форвард Кевин Фолланд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (51).

Франция - Лига 1. 23-й тур
03 февраля 2021, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Бен-Йеддер – 28' (пен)   1:1 Лис-Мелу – 47'   2:1 Бен-Йеддер – 51'
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