«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 28-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Ниццы», который успешно реализовал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу сравнял счёт. Через 4 минуты Бен-Йеддер оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд в счёте. Результативную передачу отдал форвард Кевин Фолланд.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.



«Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (51).