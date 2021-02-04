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Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном»

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой «чаек» со счётом 1:0.

«Разочарован, на самом деле не из-за чего улыбаться. Трудно принять. Действительно тяжёлая неделя, две выездные игры, две очень напряженные игры, и сегодня вечером мы выглядели так, как будто мы недостаточно свежи, как психологически и физически. Много моментов, когда мы слишком легко отдавали мяч, когда ребята выглядели морально уставшими. «Брайтон» заслужил победу, без сомнения. Для меня важнее найти объяснение, почему мы проиграли эту игру, и понять, что здесь произошло сегодня вечером. Эта неделя была тяжелой, мы проиграли нашу вторую домашнюю игру, но теперь мы ничего не можем изменить, мы должны с этим работать», — приводит слова Клоппа BBC.

Победный гол Стивена Альсате.

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (24) — на 15-м месте. Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» состоялся 28 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

«Ливерпуль», уступив «Брайтону», проиграл второй домашний матч подряд
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