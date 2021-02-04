«Ливерпуль» впервые с 1984 года не смог забить в трёх домашних матчах подряд

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой «чаек» со счётом 1:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Ливерпуль» впервые с 1984 года не смог забить в трёх домашних матчах подряд.

Победный гол Стивена Альсате.

«Ливерпуль» в чемпионате Англии проиграл второй домашний матч подряд. В матче 18-го тура мерсисайдцы уступили «Бёрнли» (0:1). Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (24) — на 15-м месте. Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» состоялся 28 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.