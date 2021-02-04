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Жозе Моуринью: я не думаю, что это очень сложно тренировать «Челси»

Жозе Моуринью: я не думаю, что это очень сложно тренировать «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказал мнение, что тренировать «Челси» не очень сложно.

«Я не думаю, что это очень сложно тренировать «Челси», потому что я был чемпионом трижды, Карло Анчелотти был чемпионом, Антонио Конте был чемпионом. Кто еще? Это не может быть очень, очень сложно, потому что мы выигрывали там титулы. «Я считаю, что в «Челси»всегда есть отличные игроки и отличная команда, а хорошие тренеры рады работать с этим клубом и с игроками, которые дают вам очень хорошую возможность выиграть титулы», — приводит слова Моуринью Goal.

Сегодня, 4 февраля, «Тоттенхэму» предстоит провести матч с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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