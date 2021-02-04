Жозе Моуринью: я не думаю, что это очень сложно тренировать «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказал мнение, что тренировать «Челси» не очень сложно.

«Я не думаю, что это очень сложно тренировать «Челси», потому что я был чемпионом трижды, Карло Анчелотти был чемпионом, Антонио Конте был чемпионом. Кто еще? Это не может быть очень, очень сложно, потому что мы выигрывали там титулы. «Я считаю, что в «Челси»всегда есть отличные игроки и отличная команда, а хорошие тренеры рады работать с этим клубом и с игроками, которые дают вам очень хорошую возможность выиграть титулы», — приводит слова Моуринью Goal.

Сегодня, 4 февраля, «Тоттенхэму» предстоит провести матч с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».