Джон Терри назвал «Манчестер Сити» фаворитом гонки за титул в АПЛ

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри, являющийся ныне ассистентом тренера в «Астон Вилле», высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Фаворит гонки за титул? Я с самого начала сезона называл «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» недавно играла против них, и они из той категории команд, которая, не зависит от вашего стиля игры, они могут победить любой клуб Премьер-лиги. Я считаю, что они лучшая команда, у них лучшие игроки, и когда с ними всё в порядке, они, безусловно, лучшая команда. Они доказывают это своими недавними результатами. В игре против них ощущается насколько фантастическое движение, что наши игроки даже не знали, что делать.

Это одна из тех игр, в которых вы можете только на собственном опыте узнать, насколько хорошо они двигаются, и какие возможности они предоставляют друг другу на поле», — цитирует Терри TalkSport.