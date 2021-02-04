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Карпов прокомментировал слова Акинфеева о том, что он не знал Вагнера и Карвальо

Карпов прокомментировал слова Акинфеева о том, что он не знал Вагнера и Карвальо
Футбол / РПЛ 0
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Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал слова вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева, который в программе «Коммент.Шоу» на YouTube рассказал, чем его удивил 18-летний игрок.

«Я подошёл к человеку, который 4 месяца в команде, и спросил: «Ты Карвальо и Вагнера знаешь?» Он на меня смотрит и говорит, что нет. Я говорю: «В смысле? Люди Кубок УЕФА выигрывали. Это ведь не та история, где надо Боброва знать и энциклопедию листать. Ты же по базе каждый день ходишь, живешь на третьем этаже, там висят фотографии Карвальо и Вагнера». Он ни разу за три месяца на фотографии даже не посмотрел. А там ребята с кубками стоят. Не знаю, куда там Вадик смотрит. Это не то что в укор ему, но для меня это как ножом по сердцу было», — сказал тогда Акинфеев.

«Татуировка Love на шее? Нет, не в честь Вагнера Лава (смёется). Спонтанно получилось, понравилось слово Love. И на самом деле это неправда, я знал Вагнера. А вот про Карвалью действительно на тот момент не слышал», — цитирует Карпова официальный сайт «армейцев».

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