Неймар опубликовал пост в «Твиттере», в котором заявил о любви к «ПСЖ»

28-летний бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар совершил публикацию в одной из социальных сетей, в которой признался в любви к французскому клубу.

«Я люблю тебя – «ПСЖ», — гласит сообщение Неймара в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что форвард согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер.

В сезоне-2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. На данный момент «парижане» идут на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, на одно очко их опережает «Лион». По ходу сезона «Пари Сен-Жермен» уже сменил главного тренера, в отставку был отправлен Томас Тухель, его место занял Маурисио Почеттино.