Неймар опубликовал пост в «Твиттере», в котором заявил о любви к «ПСЖ»

28-летний бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар совершил публикацию в одной из социальных сетей, в которой признался в любви к французскому клубу.
«Я люблю тебя – «ПСЖ», — гласит сообщение Неймара в «Твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что форвард согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер.
В сезоне-2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. На данный момент «парижане» идут на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, на одно очко их опережает «Лион». По ходу сезона «Пари Сен-Жермен» уже сменил главного тренера, в отставку был отправлен Томас Тухель, его место занял Маурисио Почеттино.
- 4 февраля 2021
-
06:08
-
05:58
-
05:41
-
04:57
-
04:43
-
04:23
-
03:47
-
03:20
-
03:01
-
02:42
-
02:18
-
01:45
-
01:30
-
01:07
-
01:06
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:39
-
00:25
-
00:12
-
00:04
- 3 февраля 2021
-
23:57
-
23:38
-
23:18
-
23:08
-
23:07
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:38
-
22:32