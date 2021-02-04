«Жозе прав». Тухель ответил на высказывание Моуринью о сравнении работы с «ПСЖ» и «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель ответил португальскому коллеге из «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на его слова о том, что работа в «ПСЖ» не сравнится по сложности с «аристократами».

«Это нельзя сравнивать. Абсолютно согласен. Это совсем другое. Это совершенно другая культура, другое отношение. Другой способ игры. Я хочу очень чётко указать на это: для меня нет ничего лучше или хуже — это просто очень, очень другое.

Жозе прав, это большая разница. Дело не в том, что лучше или что хуже, просто в том, подходит ли это, и прямо сейчас это подходит мне идеально. Я чувствую себя абсолютно комфортно», — цитирует Тухеля Goal.

Сегодня, 4 февраля, «Тоттенхэму» предстоит провести матч с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».