«Новатэк» принял решение продлить контракт с РФС. Это будет самое крупное соглашение

Крупнейшая российская газовая компания «Новатэк» приняла решение продлить соглашение с Российским футбольным союзом. Об этом «Чемпионату» сообщили сразу несколько источников знакомых с ситуацией.

«Это правда. Также с РФС намерены продлить соглашения и другие крупные партнёры», — рассказал собеседник в РФС.

«Продлят с организацией соглашения «Мегафон», Газпромбанк, «Газпромнефть», «СОГАЗ», «РЖД» и ряд других компаний», — добавил источник, знакомый с ситуацией, подтвердив заключение контракта с «НОВАТЭК».

Ранее СМИ сообщали, что предыдущее соглашение «Новатэк» с РФС было заключено на сумму 330 млн рублей. Источники отказались называть сумму, но заявили, что сейчас она почти в полтора раза больше.

«Новатэк» был генеральным партнёром Российского футбольный союза с 2015 по 2018 год, а следующий контракт был рассчитан с 2019 по 2021 год. «Новатэк» — российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске в 1994 году, по данным СМИ — второй по объёмам добычи производитель природного газа в России.