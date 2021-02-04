Полиция расследует расизм в отношении игрока «Саутгемптона», удалившегося в матче с «МЮ»

Полузащитник «Саутгемптона» Александр Янкевиц подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:9).
19-летний швейцарский футболист, для которого это был дебютный выход в стартовом составе в чемпионате, уже на 2-й минуте встречи грубо нарушил правила на хавбеке «красных дьяволов» Скотте Мактоминае и получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. После матча ему стали присылать оскорбления расистского характера.
Как сообщает Sky Sports, полиция приняла обращение «Саутгемптона» и в настоящее время расследует инцидент.
Видео фола и удаления Янкевица:
«Саутгемптон», набрав 29 очков в 21 матче, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (44) располагается на второй строчке.
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