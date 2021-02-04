Серхи Роберто вновь травмировал бедро в первом матче после трёхмесячного отсутствия

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто вновь получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Гранадой», в котором сине-гранатовым удалось добиться победы лишь в дополнительное время (5:3), игрок был заменён уже на 57-й минуте. Сообщается, что Роберто почувствовал дискомфорт в четырёхглавой мышце бедра. В ближайшее время Серхи пройдёт медобследование, по итогам которого станет известна степень тяжести травмы.



Матч с «Гранадой» стал для Роберто первым за три месяца. Долгое время он не мог выходить на поле из-за травмы бедра и коронавируса.



Напомним, «Барселона» к 88-й минуте проигрывала «Гранаде» со счётом 0:2, однако сумела сравнять забить два мяча. В дополнительное время сине-гранатовые вышли вперёд, однако вскоре пропустили. Затем команда поразила ворота соперника ещё дважды.

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