Константин Тюкавин: когда выходишь против «Спартака», волноваться нечего

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от перехода в главную команду.



«Александр Николаевич Кульчий какое-то время тренировал основу, и мы были с ней на базе. Потом он сказал, что нашли кандидатуру главного тренера и что мы остаёмся. Сказал, что пора прогрессировать. В команде отлично приняли. Здесь хорошая атмосфера, все подшучивают, улыбаются. Все хорошо общаются — не важно, молодой ты или нет. Всех уважают.



Главное было просто выйти и дебютировать за основную команду. Это же мечта любого молодого футболиста. Конечно, какое-то волнение было, но оно быстро пропало. Поздравлений было много и после матча с «Тамбовом», и после игры с «Локомотивом». Очень приятно, что за моей карьерой следят. Постарался всем ответить, кажется, никого не обделил. Болельщики часто пишут в Instagram, желают удачи, подбадривают — всё очень позитивно. По возможности всем отвечаю.



В играх против команд-лидеров нервничать особо нечего, ведь мотивация запредельная. Когда выходишь против «Спартака», чего волноваться? Нужно было уверенно сыграть, и вроде получилось», — цитирует Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Тюкавин: мне импонирует Кокорин. Надеюсь, у него всё получится в «Фиорентине»