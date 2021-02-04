Станислав Черчесов рассказал о работе тренерского штаба сборной России в Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе тренерского штаба национальной команды в Турции и выборах нового состава исполкома РФС.



«Наш тренерский штаб продолжает свою работу в Турции, где проводят сборы многие российские клубы. Посещаем тренировки, контрольные матчи, общаемся с игроками, тренерами и руководителями. Вчера, к примеру, удалось побывать на матче турецкого чемпионата «Антальяспор» — «Бешикташ». Обе команды показали игру высокого уровня, и ничейный исход вполне закономерен. Достойно смотрелся в составе хозяев Федор Кудряшов, отыгравший 90 минут на позиции левого защитника.



Внимательно следим и за событиями в Москве, где проходит конференция РФС, на которой будут выбраны президент и новый состав исполкома. Не сомневаюсь, что мероприятие как всегда пройдёт на высоком организационном уровне. За прошедшие два года Александр Валерьевич Дюков уже немало сделал для российского футбола, реформировав многие его направления. Убеждён, что системная и эффективная деятельность по развитию футбола продолжится им и его командой и в дальнейшем. С интересом ждём и выборов нового состава исполкома. Желаю делегатам конференции продуктивной работы, а мы отправляемся на игру с участием столичного «Динамо» и «Кайрата», — передаёт слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Станислав Черчесов рассказал о посещении сборов клубов РПЛ в Турции