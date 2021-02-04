Игнашевич: у Головина третий сезон во Франции, медные трубы — давай, доказывай!

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о выступлении бывшего партнёра по ЦСКА полузащитника Александра Головина в составе «Монако».
«У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время. Третий сезон в чемпионате – это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай!» — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл 8 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.
- 4 февраля 2021
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