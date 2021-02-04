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Мицуки Саито: уровень чемпионата России повыше, чем в Португалии или Бельгии

Мицуки Саито: уровень чемпионата России повыше, чем в Португалии или Бельгии
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито рассказал, почему выбрал именно российский клуб.

«Думаю, уровень чемпионата России повыше, чем в Португалии или Бельгии. Повторюсь, это моя точка зрения. Нужна была конкурентная лига, чтобы я мог сам прибавлять, прогрессировать в навыках и стать сильнее как футболист. Российский чемпионат больше подходил под эти требования, поэтому выбор логичен.

Я уже стараюсь и готовлюсь к уровню тактических требований. Тренер говорил со мной по поводу тактики, которую мы используем в оборонительных действиях. У нас был товарищеский матч против «Сочи», и это очень здорово, что мы смогли сыграть с соперником по чемпионату России, это помогло мне понять уровень. Я привыкаю, и такие матчи дают хорошее представление о том, как в России играют команды, как они действуют на поле», — цитирует Саито «Бизнес Online».

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