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Сергей Игнашевич: никогда раньше не был в Крыму. Мне понравилось

Сергей Игнашевич: никогда раньше не был в Крыму. Мне понравилось
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о первом зимнем сборе своей команды, который прошёл в Крыму.

«Вспомнил ли детство на первом сборе? А я никогда раньше не был в Крыму. Но мне всё понравилось. Приветливые люди. Было видно, что они соскучились по футболу, по спорту, по гостям. Поэтому нас очень радушно принимали и с тоской провожали, рассчитывая, что мы вернёмся ещё.

Что касается условий для подготовки, мы жили в хорошем отеле. В нашем распоряжении было два натуральных поля на базе клуба «Евпатория». Питание отличное, газоны — тоже. Для первого сбора то, что надо. Хорошо поработали», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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