Сергей Игнашевич: никогда раньше не был в Крыму. Мне понравилось
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о первом зимнем сборе своей команды, который прошёл в Крыму.
«Вспомнил ли детство на первом сборе? А я никогда раньше не был в Крыму. Но мне всё понравилось. Приветливые люди. Было видно, что они соскучились по футболу, по спорту, по гостям. Поэтому нас очень радушно принимали и с тоской провожали, рассчитывая, что мы вернёмся ещё.
Что касается условий для подготовки, мы жили в хорошем отеле. В нашем распоряжении было два натуральных поля на базе клуба «Евпатория». Питание отличное, газоны — тоже. Для первого сбора то, что надо. Хорошо поработали», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ?
Рекордсмен сборной России хотел бы увидеть в национальной команде спартаковскую пару центральных защитников.
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