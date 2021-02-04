Сергей Игнашевич: никогда раньше не был в Крыму. Мне понравилось

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о первом зимнем сборе своей команды, который прошёл в Крыму.



«Вспомнил ли детство на первом сборе? А я никогда раньше не был в Крыму. Но мне всё понравилось. Приветливые люди. Было видно, что они соскучились по футболу, по спорту, по гостям. Поэтому нас очень радушно принимали и с тоской провожали, рассчитывая, что мы вернёмся ещё.



Что касается условий для подготовки, мы жили в хорошем отеле. В нашем распоряжении было два натуральных поля на базе клуба «Евпатория». Питание отличное, газоны — тоже. Для первого сбора то, что надо. Хорошо поработали», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ? Рекордсмен сборной России хотел бы увидеть в национальной команде спартаковскую пару центральных защитников.