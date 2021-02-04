Александр Дюков: в планах РФС — стать одной из ведущих федераций УЕФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе организации в последнее время.



«За прошедший период РФС удалось заложить фундамент, с нарастающей скоростью реализовывать то, что мы планировали. Для нас важно знать каждого, кто играет в футбол, чтобы удовлетворять его желания и подробности. Ряд проектов мы уже начали реализовывать.



Наша задача — как можно раньше знакомить детей с футболом, прививать им любовь к нашему виду спорта. Как мы и планировали два года назад, уделили внимание систематизации работы футбола в школе. В 2020 году мы начали реализацию проекта «Футбол в школе». Подготовили развёрнутую программу для уроков футбола на занятиях физкультурой, начали учить преподавателей на лицензию Е.



В наших планах — стать одной из ведущих федераций УЕФА. Не только по развитию футбола в стране, но и в глобальном плане влияния на футбол», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков: меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» — со мной, и это, безусловно, мешает