Дюков: задача РФС — чтобы к 2025 году 4 процента населения России занималось футболом

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о задачах организации на будущее.



«Одна из задач союза — довести количество занимающихся футболом людей до 4 процентов населения страны к 2025 году. Сейчас этот показатель равен 2,1 процента населения.



Нам надо постараться вернуть себе шестое место в рейтинге, вывести арены на самоокупаемость. Чтобы быть конкурентноспособными на европейской арене, нам важно качественно проводить и маркетинговую работу. Мы видели рост посещаемости до коронавируса. Был проведён ребрендинг. Клубы РПЛ обладают финансовыми ресурсами, профессиональными кадрами.



РФС совместно с РПЛ готов продолжись работу по совершенствованию системы лицензирования. Мы готовы помочь ФНЛ и ПФЛ создать целевую модель развития, структуру клубов, которая будет оптимальной во всех смыслах. Также РФС готов помочь определить целевой формат каждого турнира. На наш взгляд, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ должны дополнять друг друга.



Планируем создать национальный центр сборных для всех сборных команд. Там будут тестироваться и внедряться современные технологии и методики, будет развиваться российская тренерская школа», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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