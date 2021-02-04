Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановлении Артёма Дзюбы и Ярослава Ракицкого. В товарищеском матче с клубом «Арарат-Армения» (4:0) оба футболиста появились на поле на 60-й минуте.



«Думаю, в следующем матче они сыграют уже по 45 минут, мы посмотрим за ними. Сейчас мы занимаемся тестированием, анализом их состояния. Дальше будем смотреть по ситуации. Надеемся, скоро они будут готовы сыграть весь матч», — сказал Семак в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».



Напомним, 15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус. «Зенит» тренировался в Дубае до 27 января, а после небольшой паузы проводит там же второй сбор, который продлится до 12 февраля.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» является лидером в турнирной таблице, набрав в 19 турах 41 очко.

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