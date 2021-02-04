Сергей Игнашевич назвал трёх лучших игроков первой части сезона ФНЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал трёх лучших футболистов Футбольной национальной лиги в первой части нынешнего сезона.



«Рязанцев — номер один. Ещё Максименко из «Велеса» и Ваня Сергеев», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



34-летний полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил 4 гола. 22-летний нападающий «Велеса» Артём Максименко провёл 25 встреч в первенстве и записал на свой счёт 9 мячей (1 — с пенальти). В активе 25-летнего форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева 22 гола (2 — с пенальти) в 26 матчах соревнований.



«Торпедо» под руководством Игнашевича занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 53 очка в 26 турах.

«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ? Рекордсмен сборной России хотел бы увидеть в национальной команде спартаковскую пару центральных защитников.