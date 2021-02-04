Сергей Семак: Вендел адаптировался и к «Зениту», и к чемпионату России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 4:0 над клубом «Арарат-Армения» в товарищеском матче.



«Нам нужно понимать, кто в каком функциональном состоянии из тех игроков, кто долго не тренировался по различным причинам. Прежде всего мы должны думать о функциональном состоянии для того, чтобы достичь оптимальных кондиций. Плюс, конечно, какие-то взаимодействия, какие-то связки и сочетания — это мы смотрим в каждом матче. В целом основная задача — подвести игроков в хорошем состоянии к официальным матчам.



Вендел? Он адаптировался и к команде, и к нашему футболу. Сегодня он чувствовал себя раскрепощённо. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнёров, привыкнуть к нашему чемпионату. Я надеюсь, что дело не только в погоде и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне. По крайней мере качества для этого у него есть», — сказал Семак в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

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