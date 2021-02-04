Сын Аршавина сделал хет-трик в матче за команду академии «Спартака»

Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, успешно выступает за команду академии московского «Спартака».



Накануне, 3 февраля, красно-белые провели матч с «Вымпелом» из Королёва и добились разгромной победы со счётом 23:0. Аршавин-младший оформил хет-трик.



В академию «Спартака» Арсений поступил в ноябре прошлого года. Отец юного футболиста отреагировал на это иронично, заявив, что они будут «разваливать «Спартак» с низов».



Арсений является младшим сыном Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской. Сам Андрей выступал за «Зенит», а сейчас занимает должность в структуре клуба, работая советником генерального директора по молодёжному футболу. В ходе своей карьеры он также защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата».

Барановская показала видео, как сын Аршавина играет в футболке «Спартака»