Сын Аршавина сделал хет-трик в матче за команду академии «Спартака»

Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, успешно выступает за команду академии московского «Спартака».
Накануне, 3 февраля, красно-белые провели матч с «Вымпелом» из Королёва и добились разгромной победы со счётом 23:0. Аршавин-младший оформил хет-трик.
В академию «Спартака» Арсений поступил в ноябре прошлого года. Отец юного футболиста отреагировал на это иронично, заявив, что они будут «разваливать «Спартак» с низов».
Арсений является младшим сыном Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской. Сам Андрей выступал за «Зенит», а сейчас занимает должность в структуре клуба, работая советником генерального директора по молодёжному футболу. В ходе своей карьеры он также защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата».
- 4 февраля 2021
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