Боярский: не считаю переход из «Зенита» в ЦСКА предательством

Популярный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном трансфере бывшего нападающего клуба из Санкт-Петербурга Соломона Рондона в ЦСКА.
«Соломон Рондон не оставил в моей жизни большого спортивного следа. Ничего неожиданного в этом нет. Трансфер в московский клуб никак не повлияет ни на «Зенит», ни на ЦСКА. В интернете болельщики считают переход в ЦСКА предательством? Я так не считаю. Люди же уходят из театра в театр… Это вполне нормальная практика», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА интересуется бывшим нападающим «Зенита» и «Рубина» Соломоном Рондоном. Об этом сообщил источник, близкий к игроку, и источник, знакомый с ходом переговоров. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что сам Рондон не против перехода в ЦСКА.
На данный момент Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Контракт 31-летнего форварда рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Ранее венесуэльский футболист защищал цвета «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа». Российским болельщикам он известен по выступлениям за «Зенит» и «Рубин».
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