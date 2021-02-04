Хубулов подпишет новый контракт с карагандинским «Шахтёром»

Российский полузащитник Арсен Хубулов продолжит карьеру в карагандинском «Шахтёре», сообщает Meta-ratings.kz. Завтра, 5 февраля, 30-летний атакующий хавбек присоединится к карагандинской команде на учебно-тренировочном сборе в Турции, после чего подпишет новый контракт с «Шахтёром».
На Хубулова также претендовали клубы из Турции, «Астана» и «Алания», однако российский полузащитник принял решение провести ещё один сезон в карагандинском клубе. Хубулов выступает за «Шахтёр» с февраля 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провёл за карагандинцев 19 матчей, в которых забил шесть голов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хубулова в € 500 тыс.
В минувшем сезоне «Шахтёр» занял четвёртое место и пробился в Лигу конференций УЕФА — новый турнир, организованный УЕФА. Последний раз «горняки» принимали участие в еврокубках в сезоне-2014/2015 и смогли дойти до третьего отборочного раунда в Лиге Европы.
- 4 февраля 2021
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