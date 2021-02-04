Гендиректор «Локомотива»: доходы РПЛ от телевидения держатся на уровне 2008 года

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о финансовой ситуации в российском футболе.
«Сегодня перед российским футболом стоит вопрос о выживании. Мы видим, что каждый год закрываются клубы. Я как руководитель «Локомотива» на сегодняшний день не знаю, будем мы играть 21 февраля с «Тамбовом» или нет. Вопрос выживания клуба и финансовой стабильности на повестке дня. Другой вопрос — создание базы, чтобы клубы начали самостоятельно зарабатывать. Это вопрос, который должны решать как клубы сами, так и профессиональные лиги. Я надеюсь на то, что совместно с лигами и РФС мы это направление зададим. Все его обозначают, в стратегии он стоит, но его достижение пока на низком уровне. В первую очередь из-за низких коммерческих доходов от РПЛ. А клубы, которые играют в ФНЛ, вообще не всегда что-то получают от участия в турнире. Это означает, что профессионально организованная лига, которая должна зарабатывать совместно с клубами, находится в очень тяжёлом состоянии.
Связано ли это с квалификацией Прядкина? Нет, речь о ФНЛ, которая вообще не получает доходов. Доходы РПЛ от телевидения держатся на уровне 2008 года. Это вопрос устройства футбольного хозяйства. В отдельно взятом клубе это сделать тяжело», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 февраля 2021
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