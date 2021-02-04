Дюков: ситуация «Тамбова» — неправильная. Единственный путь — ужесточение лицензирования

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации «Тамбова», лишившегося большинства игроков из-за финансовых проблем.
«Мы переживаем за «Тамбов», как и лига, как и клубы. Так как есть опасность нарушения спортивной составляющей. Надеемся, что они смогут доиграть. Безусловно, эта ситуация — неправильная. Единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования. Но многие клубы к этому не готовы. У нас дилемма. Либо поднять финансовую планку, но тогда у нас выполнить эту планку смогут семь-восемь клубов. Сокращать РПЛ до такого количества команд — неправильно. Надо постепенно поднимать планку требований, но при этом давая время, чтобы клубы смогли к этому подготовиться.
Ответственность Прядкина за ситуацию «Тамбова»? РПЛ подотчётен не РФС, а клубам. Наши отношения с РПЛ вы знаете. Мы передали права проведения чемпионата России. Наше единственное право — своевременно получать платежи. И всё. К Прядкину санкции могут применить только клубы, но не РФС. У «Тамбова» с заявкой не такая плачевная ситуация, насколько я знаю», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 февраля 2021
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