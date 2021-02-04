Президент РФС: вакцинировался «Спутником V» ещё в сентябре. Он даёт нужную защиту

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал об отношении к отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V».



«Я сам вакцинировался «Спутником V» ещё в сентябре. В круге моих знакомых не было побочных эффектов. Вакцина помогла получить нужный иммунный ответ. Никто не заболел из тех, кто вакцинировался.



«Спутник V» даёт нужную защиту. Генеральный секретарь, главный тренер сборной тоже вакцинировались. Чувствуют себя прекрасно. Мы не можем заставить игроков это сделать, это должно быть их добровольное решение. Но в целом я считаю, что это важно. И для футболистов, и для сборной, и для болельщиков. У нас впереди важные матчи, которые повлияют на наш отбор в Катар. Пропуск матча любого кандидата в сборную осложняет эту задачу для тренеров и партнёров. Надеемся, что игроки осознают важность вакцинирования. Это в интересах всего футбольного сообщества и миллионов наших болельщиков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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