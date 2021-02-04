Сборная России может сыграть с Хорватией в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации со стадионом «Лужники» в Москве, где долгое время не проводят матчи.
«Мы можем проводить в «Лужниках» матчи сборной. Если у клубов есть желание, то тоже могут, но у всех есть стадионы. В 2020 году мы столкнулись с проблемами появления вируса. В этой ситуации «Лужники» не несли большого смысла, хоть это и лучшая арена страны. С экономической точки зрения РФС не мог себе позволить «Лужникам» провести матч без зрителей. Ситуация улучшается, и если она продолжит улучшаться, то мы вполне можем провести там матч с Хорватией. Плюс не исключён вариант, что стадиону отдадут финал Кубка России», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 4-го тура квалификации чемпионата мира—2022 между сборными России и Хорватии состоится 1 сентября.
- 4 февраля 2021
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