Дюков: отбор ЧМ сборная проведёт под флагом и гимном России. Дальше обсудим вопрос с ФИФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о потенциальных ограничениях при проведении матчей сборной России на фоне санкций в отношении отечественного спорта.



Напомним, по итогам допингового скандала, в ходе которого шло разбирательство между ВАДА и РУСАДА, весь российский спорт был отстранён на два года от выступления под родным флагом. Также России запретили принимать крупные международные турниры.



«Отборочные матчи чемпионата мира мы определённо будем проводить под нашим флагом и гимном. Если пройдём, то дальше уже будем обсуждать этот вопрос с ФИФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В квалификации чемпионата мира—2022 сборной России предстоит сыграть с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой и Кипром.

Сборная России может сыграть с Хорватией в «Лужниках»