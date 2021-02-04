Червиченко: пока игроки не будут выгрызать зарплату, мы и к двадцатке ФИФА не приблизимся

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о цели сборной России попасть в топ-10 рейтинга ФИФА до 2030 года.
«Что касается топ-10 ФИФА, никого мы оттуда не сдвинем к 2030 году. От слова «совсем». Везде футбол развивается, там от каждой сборной игроки играют в топ-чемпионатах. Даже Мексика и Уругвай. Европейские лидеры рейтинга вообще задают тон. А у нас один несчастный Головин отдувается за всю страну в «Монако». Всегда есть белое и чёрное, вот сейчас приедет ещё один, будет веселить Европу и представлять нашу страну.
Пока у нас в чемпионате будет велика роль судей, пока игроки будут получать зарплату, а не выгрызать и не вытаптывать её — мы не то что к десятке, мы к двадцатке ФИФА не приблизимся», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В программе были указаны цели сборной России на ближайшее будущее. Ими должны стать стабильное участие в плей-офф всех турниров, повышение в классе Лиги наций, запуск национального центра сборных. Более того, национальная команда должна попасть по топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году. В настоящее время она занимает 39-е место.
- 4 февраля 2021
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