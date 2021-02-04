Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» победило «Кайрат»

«Динамо» победило «Кайрат»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с казахстанской командой «Кайрат». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Бело-голубые вышли вперёд под занавес первого тайма, на 42-й минуте, благодаря точному удару нападающего Сильвестра Игбуна с пенальти. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, полузащитник российской команды Роман Нойштедтер установил окончательный счёт.

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 февраля 2021, четверг. 13:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Игбун – 42' (пен)   2:0 Нойштедтер – 48'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021