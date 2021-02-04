«Динамо» победило «Кайрат»
Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с казахстанской командой «Кайрат». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Бело-голубые вышли вперёд под занавес первого тайма, на 42-й минуте, благодаря точному удару нападающего Сильвестра Игбуна с пенальти. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, полузащитник российской команды Роман Нойштедтер установил окончательный счёт.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.
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