В «Спартаке» рассказали о трудностях в переговорах с «Аяксом» по Квинси Промесу

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходят переговоры с «Аяксом» по трансферу нападающего Квинси Промеса.



«Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет выполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью. Разговариваем, предлагаем различные варианты, но «Аякс» пока не идёт на это. Мы куда-то спешим? Подождём, возобновим переговоры, пока на паузе. Финансовую стоимость с «Аяксом» согласовали», — цитирует Мележикова «Рейтинг букмекеров».



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

«Спартаку» и болельщикам рано радоваться: не факт, что Промес станет идеальным трансфером Квинси – по-прежнему качественный футболист, но он испортился по сравнению с лучшими временами в России.