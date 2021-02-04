Неймар: не особо слежу за АПЛ. Слышал, там много единоборств
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал об отношении к английской Премьер-лиге.
«Я не особо слежу за Премьер-лигой, но слышал, что там много физического контакта и единоборств во время матчей. Хотя во Франции тоже очень много борьбы!» — приводит слова Неймара Daily Mail.
Ранее стало известно, что Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 2022 года.
В нынешнем сезоне Неймар провёл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 6 голов (3 — с пенальти). На данный момент парижане занимают второе место в турнирной таблице французской Лиги 1, на 1 очко отставая от «Лиона». Также на счету 28-летнего форварда 6 мячей (1 — с пенальти) в 5 встречах Лиги чемпионов.
Неймар опубликовал пост в «Твиттере», в котором заявил о любви к «ПСЖ»
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:18
-
15:59
-
15:39
-
15:23
-
15:07
-
15:01
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:25
-
14:23
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:53
-
13:51
-
13:41
-
13:26
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
12:41
-
12:37
-
12:33
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
12:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам