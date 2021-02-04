Неймар: не особо слежу за АПЛ. Слышал, там много единоборств

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал об отношении к английской Премьер-лиге.



«Я не особо слежу за Премьер-лигой, но слышал, что там много физического контакта и единоборств во время матчей. Хотя во Франции тоже очень много борьбы!» — приводит слова Неймара Daily Mail.



Ранее стало известно, что Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 2022 года.



В нынешнем сезоне Неймар провёл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 6 голов (3 — с пенальти). На данный момент парижане занимают второе место в турнирной таблице французской Лиги 1, на 1 очко отставая от «Лиона». Также на счету 28-летнего форварда 6 мячей (1 — с пенальти) в 5 встречах Лиги чемпионов.

Неймар опубликовал пост в «Твиттере», в котором заявил о любви к «ПСЖ»