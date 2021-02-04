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Вагнер Лав: из бывших игроков ЦСКА ни с кем не общаюсь

Вагнер Лав: из бывших игроков ЦСКА ни с кем не общаюсь
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав, выступавший за московский ЦСКА, рассказал, что не общается с бывшими партнёрами по российской команде.

«Поздравил ли меня Аршавин с чемпионством „Кайрата“? Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. К сожалению, у меня никогда не было возможности поговорить с ним вне поля. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, у меня просто было больше удачи, чем у него. Поздравления от экс-игроков ЦСКА? На самом деле у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Возможно, потому что я не очень хорошо говорю на русском — языковой барьер всегда мешает в общении. Нет, ни с кем не общаюсь из того состава ЦСКА. Но я надеюсь, что они узнали о моих достижениях здесь и искренне порадовались за меня», — цитирует Вагнера Sport24.

Агент: Вагнер Лав планировал закончить карьеру в ЦСКА, но клуб так ничего и не предложил
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