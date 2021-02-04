Прядкин: «Тамбов» должен получить от РПЛ порядка 51 млн рублей

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о помощи «Тамбову» со стороны клубов лиги.

«Вопрос, откуда брать деньги на спасение «Тамбова», правильный. Я отвечаю за деньги РПЛ, коммерческую наполняемость. Предварительно, если мы не нарушим никаких обязательств перед спонсорами, футбольный клуб „Тамбов“ должен получить порядка 51 миллиона рублей. Эти деньги выплачиваются по итогам сезона, но я уже сказал, что была инициатива клубов, мы готовы обсудить тему, что мы поможем этими деньгами раньше срока. Для того, чтобы клуб доиграл. Мы не будем выяснять, почему это всё сложилось, этот вопрос лучше задавать руководителям клуба. С другой стороны, можно рассчитывать на деньги, которые у нас есть на подготовку юношей, со стороны УЕФА. Есть ряд поступлений от их спонсоров. Суммарно мы сделаем всё возможное», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.