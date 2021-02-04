Прядкин: губернатор Тамбовской области извинялся, что не построил стадион

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию вокруг «Тамбова».

«В первую очередь нужно понимать, на основании чего был наложен запрет на регистрацию игроков „Тамбова“. Выполнить условие — выплатить задолженность. Открывается регистрация игроков.



Многие кидали стрелы в наш адрес, конечно, мы хотели поддержать клуб. Губернатор понимает и, более того, извинялся, что не выполнил условие по строительству сезона. Передо мной, перед Александром Дюковым. Губернатор очень хочет сохранить клуб и делает всё возможное со своей стороны», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками.